Attesa la presenza di oltre 5mila partecipanti per le selezioni che riguardano gli aspiranti operatori sociosanitari. Si proseguirà anche domani

Sono in corso al campus universitario di Catanzaro le prove scritte dei concorsi indetti dall'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio. Questa mattina hanno affontato gli elaborati gli aspiranti operatori sociosanitari. Attese oltre 5mila presenze. Le prove hanno avuto inizio alle 8 e proseguiranno alle 11.30 e alle 15 secondo i calendari diffusi dall'azienda. I partecipanti provengono da tutta la Calabria e non solo. Le selezioni sono state ripetute dopo l'annullamento delle prove preselettive disposte dal management aziendale ad agosto per anomalie e irregolarità durante la correzione degli elaborati. Inizialmente si erano tenute a luglio nell'auditorium della fondazione Terina a Lamezia Terme.

Luana Costa

