L’azienda ha deliberato l’indizione di tre diversi concorsi pubblici. Complessivamente nove i posti resi disponibili

Dopo l’indizione dei concorsi pubblici per reperire infermieri professionali e operatori sociosanitari, l’azienda ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro compie un ulteriore passo avanti in direzione del rafforzamento degli organici ridotti ormai all’osso. Ieri il direttore generale, Giuseppe Panella, ha firmato tre nuove delibere per dare il formale via libera all’assunzione di altro personale.

Amministrativi

Il primo concorso pubblico è rivolto al reperimento di due collaboratori amministrativi mentre è stato poi messo a concorso un posto di assistente amministrativo.

Tecnici di laboratorio

In ambito sanitario poi sono state autorizzate le assunzioni per sette tecnici sanitari di laboratorio biomedico. In verità nel documento di definizione del fabbisogno di personale stilato dall’azienda ospedaliera erano 16 i tecnici richiesti ma solo per sette si è riusciti poi a spuntarla ottenendo l’autorizzazione. I professionisti saranno impiegati nei laboratori di Anatomia Patologica e Immunotrasfusionale e nel laboratorio di Microbiologia e Virologia.

Luana Costa