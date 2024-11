Ha riaperto i battenti la Funicolare di Catanzaro. Lo comunica l'Amc Spa, società che gestisce il trasporto pubblico della città capoluogo di regione. «Ci scusiamo per le diverse settimane di chiusura - sottolineano il direttore generale dell'azienda, Marco Correggia, e l'amministratore unico, Marco Azzarito Cannella - ma i guasti improvvisi riscontrati hanno richiesto più tempo del previsto, tra richiesta e spedizione dei ricambi e disponibilità dell'azienda abilitata ad intervenire».

«La funicolare riapre - sottolineano Correggia e Azzarito Cannella - grazie allo straordinario lavoro di tutti i nostri operatori e della preziosa quanto risolutiva azione della ditta Luca Abronzino Officine Meccaniche, eccellenza del nostro territorio».

«Il servizio, che è stato comunque garantito attraverso le navette sostitutive - è detto in una nota del management della società - riparte a pieno ritmo sin da subito. L'Amc Spa auspica che i cittadini accolgano la riapertura del suggestivo mezzo di trasporto con lo stesso affetto con il quale in questi giorni è stato manifestato dagli utenti la nostalgia nel rivedere la funicolare in movimento che, si ricorda, è un impianto di estrema delicatezza che comporta una continua manutenzione nonché possibili guasti, come quelli verificatisi, per i quali si è deciso di sospendere la normale attività per assicurare la sicurezza del trasporto degli utenti».