La giunta ha determinato le quote per i pernottamenti nelle strutture ricettive ricadenti nel territorio comunale

Sentita la relazione dell’assessore al turismo di Catanzaro, Alessandra Lobello, la giunta comunale ha approvato la determinazione delle tariffe per l’imposta di soggiorno. La pratica è stata elaborata dal settore cultura e turismo. I prezzi, a persona e per notte, sono riferiti all’anno di imposta 2018: per gli hotel a una e due stelle 1 euro; tre stelle 1 euro e 30 centesimi; quattro, cinque stelle e superiori 1 euro e 50 centesimi; agriturismo, villaggi turistici e campeggi 1 euro. Locazioni brevi ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017 nr. 50; tutte le altre strutture ricettive non ricadenti nelle altre tipologie 1 euro.

