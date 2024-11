Giornata di sciopero per i dipendenti della struttura socioassistenziale accreditata al servizio sanitario regionale che da anni versa in una difficile condizione economica a causa dei ritardi accumulati da Regione e Asp nel pagamento delle prestazioni

Sono tornati a manifestare questa mattina i dipendenti di Fondazione Betania, struttura socioassistenziale catanzarese da anni precipitata in una disastrosa condizione economica a causa dei ritardi accumulati da Regione e Asp nel saldo dei pagamenti per le prestazioni erogate in regime di accreditamento con il servizio sanitario regionale.

Per l'annualità 2018 la struttura non ha ancora ricevuto alcun versamento e vanta crediti con la Regione per il valore di 13 milioni di euro. Una situazione che si riflette inevitabilmente sui circa quattrocento dipendenti che questa mattina hanno scioperato per sollecitare il pagamento degli stipendi arretrati.

Il presidente della Fondazione, don Biagio Amato, ha però fatto sapere che grazie alcune trattative, al momento ancora in corso, con società finanziarie il problema atavico potrebbe a breve trovare soluzione. Entro fine potrebbero essere, infatti, sbloccate due mensilità.

Luana Costa