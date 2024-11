Il sindaco Sergio Abramo illustrerà la richiesta al sottosegretario Antonio Gentile. Saranno presenti il senatore Piero Aiello e il presidente del Consiglio comunale Marco Polimeni

Dell’istituzione della seconda Zes in Calabria il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo discuterà mercoledì a Roma con il sottosegretario allo sviluppo economico senatore Antonio Gentile. Il primo cittadino incontrerà l’esponente del Governo per illustrare le motivazioni della richiesta formulata in tal senso dai sindaci delle quattro grandi città dell’area Centrale: Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Lamezia Terme. All’incontro parteciperanno anche il senatore Piero Aiello e il presidente del Consiglio comunale Marco Polimeni.

l.c.