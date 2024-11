La giunta ha approvato questa mattina la richiesta di finanziamento alle Regione. Prevista la ristrutturazione della banchina e l’ampliamento dei posti barca

Il porto di Catanzaro torna nell’agenda dell’amministrazione comunale. Proprio questa mattina la giunta riunitasi a Palazzo De Nobili ha, infatti, deliberato l’adesione ad un bando regionale che prevede il finanziamento di investimenti finalizzati a migliorare l’infrastruttura. La Regione Calabria ha messo a disposizione un milione per ciascun progetto presentato, Palazzo De Nobili ha stilato così un fitto programma di interventi dispiegato in otto mesi per un importo complessivo di 639mila euro.

Cosa prevede il progetto

Gli interventi previsti sono la ristrutturazione della banchina peschereccia di sottoflutto con la posa in opera di una sottobanchina galleggiante per il miglior accosto dei motopescherecci e la realizzazione di una linea di ancoraggio con doppie trappe, corpi morti e catenarie; l’ammodernamento e l’ampliamento dei posti barca del naviglio minore mediante la realizzazione di pontili galleggianti e ormeggi con trappe, corpi morti e catenarie in corrispondenza del molo di riva; la realizzazione di uno scalo di alaggio e il varo per il naviglio minore sulla banchina di riva; la realizzazione di isole ecologiche per la raccolta il recupero dei rifiuti marini e il loro invio a smaltimento; la fornitura di una gru a bandiera per alaggio/varo e movimentazione meccanica dei carichi pesanti connessa alla funzionalità del porto di pesca e all’attracco dei motopescherecci; l’acquisto di attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti (fork lift) e la fornitura di segnali monitori, di emergenza e mezzo nautico di sicurezza.

Luana Costa