I vertici aziendali hanno stabilito di utilizzare la graduatoria ancora in vigore all’Asp di Crotone. I candidati in posizione utile avranno un contratto a tempo indeterminato

Si attingerà dalla graduatoria dell’Asp di Crotone per rimpinguare gli scarni organici dell’azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Così hanno deciso, con una determinazione pubblicata questa mattina, i vertici aziendali. La misura è volta all’assunzione di undici operatori socio-sanitari con contratto a tempo indeterminato sulla scorta del via libera accordato dalla struttura commissariale.

I candidati

Si scorrerà dunque la graduatoria tuttora in vigore all’Asp di Crotone a vantaggio di undici candidati collocati in posizione utile. Si tratta, in particolare, di Andrea Ursini, Lucia Minasi, Giovanna Aiardo Esposito, Elisa Guzzo Folia, Giovanni Nicolao, Mario Simina, Lucia Cosco, Serafina Loprete, Sonia Mazzei, Eliseo Gallo e Emanuela Schipani.

Luana Costa