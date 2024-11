Imbocca la strada della soluzione la vertenza dei precari dell'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Dopo una mattinata vissuta sul filo dell'esasperazione, con i precari che hanno cinto d'assedio dapprima la sede della direzione aziendale e poi quella della Regione, è stata tirata fuori dal cassetto una possibile strada da percorrere per impedire sia il licenziamento di massa di infermieri e operatori sociosanitari sia il ridimensionamento dei reparti ospedalieri per effetto dei tagli ai posti letto. L'espediente è contenuto in una nota rimasta allo studio del dirigente generale del dipartimento Tutela della Salute, Antonio Belcastro, per tutto il pomeriggio di ieri e che individua i riferimenti normativi, utili al superamento dell'impasse in cui è precipitata l'azienda ospedaliera.

Alla base dell'atto verrà posta la necessità di mantenere inalterati i livelli essenziali di assistenza, che sarebbero pesantemene compromessi dai tagli alle degenze contenute nel piano di riorganizzazione aziendale. E per far questo il funzionario regionale renderà un'interpretazione autentica del decreto commissariale 135, non più da intendere come misura dei fabbisogni del personale per l'azienda ma come mera ricognizione. In tal modo si manterrebbe intatta l'efficacia di tutti i precedenti atti adotatti dalla struttura commissariale, tra cui anche il verbale firmato dal commissario ad acta, Saverio Cotticelli, che disponeva il mantenimento in servizio dei precari fino al 31 dicembre.

Con il richiamo infine al testo della legge regionale, approvato di recente a Palazzo Campanella, si procederebbe infine al reintegro del personale già licenziato. La nota, che non porterà la firma del commissario Saverio Cotticelli, dovrebbe essere trasmessa già in mattinata al Pugliese.

