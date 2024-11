Iniziativa con il presidente di Unindustria Mazzuca e il governatore Oliverio

In occasione dei novant’anni di Confindustria Cosenza, imprese e rappresentanti istituzionali si sono dati appuntamento per celebrare l’attività svolta dall’organizzazione in quasi un secolo di storia. Nel tempo, Confindustria ha conquistato un ruolo di riferimento per il tessuto dell’economia locale, testimoniando le ragioni dell'impresa e affermando i valori dell'etica, della morale e della concorrenza leale. Il lavoro svolto da Confindustria Cosenza è stato celebrato nel corso di una cerimonia coordinata dal direttore Rosario Branda, aperta dall’intervento di Natale Mazzuca, presidente di Unindustria Calabria.

Consegnati i riconoscimenti agli imprenditori storici della provincia

Mazzuca, nel tracciare la storia di questi lunghi anni, ha avuto modo di sottolineare la ricerca costante di una «collaborazione sana e costruttiva, con le istituzioni a tutti i livelli, garantita nel tempo dai vertici associativi mediante confronti, spesso serrati, studi, proposte ed iniziative di partenariato tese alla definizione di opzioni strategiche utili allo sviluppo di tutto il sistema economico», così come di «un'associazione che ha saputo costruire legami solidi e duraturi aumentando il capitale sociale e relazionale, con il merito di animare efficaci dibattiti di politica economica soprattutto nei momenti di maggiori difficolta' complessive. Rappresentiamo una parte decisiva della vita del paese - ha concluso Mazzuca - non esistono innovazioni che non siano passate da iniziative di imprese e di imprenditori con le conoscenze consolidate nelle rispettive aziende, lo stimolo piu' vivo ed efficace a realizzare, per concorrere all'affermazione del bene collettivo e degli interessi generali».

Lavori conclusi dall'intervento di Oliverio

Nel corso dell'assemblea sono stati consegnati numerosi riconoscimenti alle imprese che hanno superato i 25 anni di adesione a Confindustria Cosenza. L’appuntamento è stato concluso dall’intervento del presidente della Regione Mario Oliverio. «La Calabria - ha affermato - ha alle spalle anni difficili. Ora, finalmente, sembra essersi aperta una fase di recupero e di ripresa dentro la quale la Regione c’è e vuole esserci a pieno titolo, da protagonista. Non è semplice recuperare un ritardo accumulato in un lungo periodo. I segni che registriamo sono confortanti. Abbiamo a nostra disposizione notevoli risorse, che bisogna usare bene per irrobustire e consolidare questi segnali di ripresa».