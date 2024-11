L'assessore regionale alle Politiche del Personale Maria Teresa Fragomeni rende noto che in data odierna, sul sito istituzionale della Regione, è stato pubblicato un avviso riservato ai dipendenti dei Centri per l'impiego delle Amministrazioni provinciali calabresi e della Città metropolitana di Reggio Calabria transitati alla Regione con rapporto di lavoro a termine.

«Nello specifico l'Amministrazione, mantenendo gli impegni precedentemente assunti anche con le organizzazioni sindacali - si legge in una nota - con l'avviso intende superare il precariato e valorizzare le professionalità, procedendo alla stabilizzazione di detto personale ai sensi della legge Madia, trasformando i singoli contratti di lavoro in essere in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Sono state altresì avviate le procedure per l'incremento orario dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e part time dei dipendenti provenienti dai medesimi Centri per l'impiego, mediante invito a manifestare il proprio assenso. L'assessore Fragomeni ringrazia il dipartimento del personale per l'impegno profuso, che ha consentito di raggiungere in tempi rapidi gli obiettivi prefissati.