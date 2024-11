A seguito del crollo e della chiusura del viadotto Italia la Cgil della calabria e del Pollino-Sibari-tirreno celebrerà la giornata del primo maggio, festa dei lavoratori, a Laino Castello

“Quest'anno la Cgil sceglierà un luogo simbolico per celebrare la giornata del 1° maggio, festa delle lavoratrici e dei lavoratori. La giornata si terrà a Laino Castello, che suo malgrado è diventato il crocevia di collegamento tra la Calabria e il resto del Paese a seguito del crollo parziale e della chiusura del viadotto Italia”. È quanto scritto in una nota delle segreterie della Cgil della Calabria e del Pollino-Sibari-Tirreno.

“Sarà – prosegue la nota – una giornata di festa e di lotta per i diritti del lavoro, ma sarà anche una giornata per rivendicare il diritto alla mobilità negata e per denunciare il totale isolamento e la mancanza di investimenti e di attenzione del governo nazionale verso il mezzogiorno e la Calabria. Abbiamo chiesto l'intervento del neoministro alle Infrastrutture Graziano Delrio per interventi specifici ed investimenti per la mobilità alternativa di prossimità alla Salerno-Reggio Calabria e per velocizzare il ripristino immediato dell'autostrada. Aspettare ulteriormente significa mantenere il totale isolamento delle popolazioni calabresi e siciliane e delle aree interne che già vivono il disagio per il dissesto idrogeologico, ma rischia altresì di mettere in ginocchio un sistema economico e produttivo che vive di turismo, servizi e agroalimentare, ma che sostiene anche una piccola e media industria”.

“Con l'iniziativa del 1° maggio a Laino Castello – conclude la nota – vogliamo sollecitare il governo centrale, quello regionale e l'Anas a predisporre ogni iniziativa per l'immediato ripristino del viadotto ed il potenziamento delle misure per la viabilità alternativa”.