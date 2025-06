«Via libera dal Cipess all'aggiornamento 2025 del Contratto di Programma tra Mit e Anas, con l'utilizzo delle risorse previste dalla Legge di Bilancio 2025 per un totale di 2,022 miliardi di euro». Lo rende noto il sottosegretario di Stato con delega al Cipess, Alessandro Morelli.

«Quasi un miliardo di euro, pari al 48% del totale, sarà destinato alla manutenzione della rete stradale nazionale, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità per cittadini e imprese. Il restante delle risorse - aggiunge Morelli - servirà a coprire i maggiori fabbisogni di interventi in corso e a finanziare nuove opere già previste nel contratto 2021-2025, consentendo la pubblicazione di 15 bandi di gara entro il 2025 per oltre un miliardo di euro».

Tra gli interventi più rilevanti, si segnala un finanziamento di 37 milioni di euro per il progetto esecutivo relativo alla SS 20 - Nuovo tunnel del Colle di Tenda con le annesse opere accessorie, comprensive della presa della sorgente San Macario e dell'alesaggio della galleria storica sul lato italiano. La ricostruzione del Viadotto San Giuliano sulla SS 640 a Caltanissetta con un investimento di 72 milioni di euro. In Lombardia la nuova galleria in variante sulla Gardesana Occidentale tra il km 86+567 e il km 88+800 sarà realizzata grazie a uno stanziamento di 49 milioni di euro, mentre in Veneto sulla SS 10 Padana Inferiore, verrà avviata la variante tra Cerea e Sanguinetto con 40 milioni di euro. Infine, il potenziamento funzionale del collegamento tra il Porto di Gioia Tauro e l'Autostrada A2, per un valore complessivo di 52 milioni di euro.