Il tratto che collega il centro con Cirò Marina danneggiato dalle intense precipitazioni delle ultime ore. Sul posto anche il sindaco Paletta per un sopralluogo

E' stata chiusa al traffico una parte della carreggiata della strada provinciale 7 che collega Cirò e Cirò Marina, in provincia di Crotone, poiché inghiottita da una voragine causata dalle piogge che hanno interessato il cirotano nelle scorse ore. L'enorme falla apertasi sul manto stradale ha creato un vuoto lungo dieci metri e largo due all'incirca. Il pronto intervento della Polizia Locale e dei Carabinieri ha garantito spiacevoli conseguenze. Al momento, secondo quanto segnala un nota del Comune di Cirò, è consentito solo il transito alle auto; mezzi pesanti, camion e autobus saranno dirottati sulla strada provinciale 4 in località Cappella.

Sul posto è giunto il sindaco Francesco Paletta per un sopralluogo insieme ai tecnici della Provincia e dell'ente comunale, nonché il presidente dell'ente intermedio Ugo Pugliese – accorso per accertarsi della situazione - al quale è stato fatto un sollecito affinchè presti una maggiore attenzione sulle problematiche del dissesto idrogeologico, e per interventi di somma urgenza.