Alla fine dopo tante polemiche della vigilia, la conferenza stampa di presentazione della nuova società di Handling varata dalla Sacal si è tenuta regolarmente. Nessun passo indietro da parte dei vertici Sacal, dopo le prese di posizione sia dei sindacati, preoccupati della tenuta dei livelli occupazionali, sia da parte di alcuni consiglieri d'amministrazione, come Pignanelli e Bruno, rappresentanti della Regione Calabria e della Provincia di Catanzaro, i quali, avevano contestato al Presidente Colosimo di essere andato oltre il mandato ricevuto dal CdA di Sacal. Opinione del tutto opposta, invece, quella dei vertici della società aeroportuale, i quali, hanno sostenuto la piena legittimità dell'operazione messa in atto. Duro il Presidente Colosimo nell'introdurre i lavori della conferenza stampa. Spingendosi al punto di definire le polemiche sulla vicenda “solo fandonie da parte di chi vuole strumentalizzare politicamente la Sacal”. Il presidente, affiancato in conferenza stampa dal direttore generale Mancuso e dalla responsabile dell'area legale Ester Michienzi, ha affermato che l'operazione societaria è tesa a rafforzare e difendere i livelli occupazionali. Ha affermato, inoltre, che la scelta rappresenta una tappa obbligata, “basti pensare che, attualmente la nostra società di handling opera solo a Lamezia, - ha affermato Colosimo - il nostro più grande competitor è l’Aviapartner, che attualmente è attivo in 6 stati e 32 aeroporti di cui 11 in Italia, con un fatturato di 350 milioni a fronte dei 4,5 milioni di fatturato della Sacal”.

