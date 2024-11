Il presidente Cinza Nava: “La disoccupazione registrata nella nostra Regione è tra le più alte del Paese e a farne le spesse sono soprattutto le donne”

“La Commissione regionale Po esprime piena solidarietà a tutti i lavoratori della Call&Call Locri per il provvedimento di licenziamento che li sta interessando e rinnova il proprio impegno diretto e concreto a sensibilizzare la parità di trattamento uomo-donna”.

E’ quanto afferma la presidente Cinzia Nava che aggiunge: “Si tratta di momento delicato e difficile che vede la Commissione, nella sua interezza, vicina alle famiglie messe a dura prova da questa situazione ed in particolare alle donne chiamate a gestire al meglio i diversi tempi della vita e del lavoro. Si spera – sottolinea ancora Cinzia Nava- che possano essere prese decisioni alternative per evitare l’interruzione del rapporto di lavoro”.

“La disoccupazione registrata nella nostra Regione è tra le più alte del Paese e a farne le spesse sono soprattutto le donne che devono quotidianamente affrontare tante salite per ottenere un posto di lavoro, scontrandosi il legittimo diritto di conciliare lavoro e famiglia con la carenza cronica di servizi per l’infanzia ed ancora con le tante diffidenze che muovono intorno all’universo donna, quest’ultima ritenuta meno esperta dell’uomo, in particolare per posti di alto livello”.