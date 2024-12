“Sviluppo aziendale. Competenze manageriali. Continuità generazionale”: è stato questo il tema di un convegno che si è tenuto, giovedì mattina 12 dicembre, all’Unical, organizzato dalla Business School diretta da Andrea Lanza. Al confronto a più voci hanno partecipato, dopo l’introduzione a cura dello stesso professor Lanza, Fortunato Amarelli, Ceo dell’omonima industria dolciaria di Rossano; Viviana Sacco, Ceo della Gerardo Sacco laboratorio orafo di Crotone; Luigi Severini, presidente di Federmanager Calabria. Ha concluso i lavori Giuseppe Nargi, direttore regionale Intesa-San Paolo per Campania, Calabria e Sicilia. Nell’ambito dell’incontro è stato presentato il corso Emba (Executive Master in Business Administration 2025).

L’Università della Calabria, grazie alla sua Business School, si è allineata ai principali atenei nazionali nella formazione manageriale per le imprese. Con la Unical Business School, infatti, viene offerta un’ampia varietà di corsi di breve, media e lunga durata, grazie ai quali tutte le aziende, dalle Pmi alle grandi attività economiche con molti dipendenti, potranno trovare i contenuti adatti a risolvere le proprie esigenze formative. L’offerta formativa della Unical Business School prenderà il via agli inizi del 2025 con l’Executive Master in Business Administration, Emba. L’Emba è il corso ideale per le imprenditrici e gli imprenditori che desiderino aggiornare il proprio bagaglio di competenze, ma anche per le figure aziendali che non hanno conseguito un titolo di laurea e vogliano potenziare le proprie skill gestionali. L’Emba rappresenta anche il percorso ideale per accompagnare l’inserimento in azienda delle nuove generazioni. L’Emba copre tutte le principali tematiche della gestione aziendale: dalla pianificazione strategica al marketing, dal controllo di gestione alle vendite, dalle risorse umane all’innovazione e alla finanza aziendale, senza trascurare i temi emergenti della Sostenibilità e delle nuove tecnologie digitali.

Le lezioni si terranno prevalentemente di sabato presso la sede della Ubs collocata nel Cubo 3C dell’Unical, nel cuore del Campus di Arcavacata. Inoltre alcuni moduli online collocati nel tardo pomeriggio dei giorni feriali. Si possono trovare tutte le informazioni necessarie, anche per l’iscrizione, sul sito internet ufficiale: www.unicalbusinessschool.it. Ci sono almeno tre motivi - ha spiegato il professor Lanza - per cui scegliere la Ubs come partner per lo sviluppo del capitale umano: 1) È l’unica Business School appartenente ad una rinomata Università pubblica nel Sud Italia; 2) I docenti oltre che dall’Unical provengono anche da altri importanti Atenei; 3) I corsi della UBS rilasciano un attestato di partecipazione. Infine una curiosità: quando si digita Unicalbusinessschool.it occorre fare attenzione alle tre “S”… perché l’Unical Business School è tre volte “S”peciale!