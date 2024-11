La Corte dei conti ha rimosso il blocco della spesa per il Comune di Crotone che era stato disposto nel 2018. «È la notizia che l'amministrazione aspettava da due anni e che di riflesso investe in maniera positiva tutta la città perché mette in condizione l'Ente di poter ampliare l'azione amministrativa», ha detto il sindaco Vincenzo Voce nel corso di una conferenza stampa convocata in serata ed alla quale hanno preso parte l'assessore al Bilancio Antonio Scandale, il vice sindaco Sandro Cretella, il dirigente del Settore Finanziario Antonio Anania ed il segretario generale Andrea La Rocca.

Lo sblocco della spesa, è stato ribadito in conferenza stampa, «è il frutto di un risanamento dei conti per il quale l'assessore al ramo, tutta la Giunta, gli uffici sono stati impegnati e che oggi trova la sua positiva risoluzione certificata dal massimo organo in materia». Con lo sblocco della spesa potranno essere utilizzate le entrate provenienti dai tributi e dalle multe.

Nella delibera numero 55 del 29 giugno 2023 la Corte dei conti ha certificato il miglioramento registrato negli ultimi due esercizi finanziari (gestiti dalla giunta Voce) rimuovendo il blocco della spesa discrezionale anche con specifico riferimento ai programmi di spesa finanziati con entrate di natura tributaria nonché derivanti da sanzioni per violazioni del codice della strada non riscosse. La Corte dei conti ha comunque disposto delle prescrizioni per invitare il Comune a proseguire nel percorso già intrapreso. «Un provvedimento - ha concluso il sindaco - che spazza anche via le ombre agitate nel passato sulla gestione dei conti del Comune».