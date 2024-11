Franco Napoli continuerà a guidare Confapi Calabria per il prossimo triennio. A margine dell’assemblea dei soci ospitata nella sede regionale, il presidente uscente è stato riconfermato all’unanimità anche per il periodo 2023/2026.

Nell’esprimere i propri sentimenti di ringraziamento e gratitudine, Napoli, che ricopre anche la carica di vicepresidente nazionale dell’associazione datoriale, ha poi manifestato apprezzamento nei confronti degli imprenditori aderenti a Confapi per la straordinaria resilienza dimostrata in una fase storica complessa scandita da una congiuntura tutt’altro che favorevole per la Calabria.

L’assemblea inoltre ha eletto i membri del direttivo che affiancheranno Franco Napoli nelle attività dell’associazione.