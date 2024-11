Cresce la preoccupazione in Calabria soprattutto per le piccole imprese, fonte di reddito per centinaia di famiglie. Venendo meno l’incasso quotidiano tra poco queste persone non solo non potranno più far fronte ad impegni e scadenze. Non avranno più neanche i soldi per la spesa. «Occorrono misure straordinarie - dice il presidente di Confapi Calabria, Franco Napoli - Qui è in gioco la sopravvivenza stessa del tessuto produttivo».