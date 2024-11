Il Centro studi della Confcommercio Cosenza ha tracciato un bilancio dell’andamento delle vendite di natale nella Provincia, e, come prevedibile, ne esce un quadro drammatico per la città dei bruzi.

Cosenza – “Il 62% dei consumatori cosentini stanzierà un budget tra i 100 e i 300 euro – si legge nella nota della Confcommercio – in particolare aumentano coloro che contano di spendere meno di 100 euro e diminuiscono quelli che spenderanno più di 300 euro. La spesa media per persona per i regali di Natale si attesta intorno ai 150 euro, sostanzialmente in linea con i valori dello scorso anno, ma in forte flessione rispetto al 2009”. Un quadro drammatico, anche per gli esercizi commerciali di Cosenza, che dovranno affrontare un Natale poco ‘festoso’.



“Occorre ridare speranza alle famiglie, mettere in atto politiche di riduzione della pressione fiscale, e di aiuto ai cittadini ed alle imprese, azioni mirate che facciano decollare i consumi – ha dichiarato il direttore di Confcommercio Maria Cocciolo – le amministrazioni locale in particolare devono dimostrare maggiore senso di responsabilità verso le comunità di riferimento e rispondere alle esigenze dei loro territori. E’ doveroso inoltre attivarsi al più presto per rendere meno difficile l’accesso al credito, ed operare uno snellimento delle procedure burocratiche in tutti i settori”.