Ruolo di prestigio per l’imprenditore lametino. Natale Mazzuca: «Dal presidente di Ecologia Oggi «un fondamentale contributo di analisi, confronto e progettazione» all’interno del gruppo tecnico»

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Importante riconoscimento per l’imprenditore lametino Eugenio Guarascio, presidente di Ecologia Oggi, nominato componente del Gruppo tecnico “Sviluppo del Mezzogiorno” di Confindustria per il biennio 2026-2028. La nomina è stata comunicata dal vicepresidente di Confindustria per le Politiche strategiche per lo sviluppo del Mezzogiorno, Natale Mazzuca.

Nel comunicare l’incarico, Mazzuca ha evidenziato come la presenza di Guarascio potrà offrire «un fondamentale contributo di analisi, confronto e progettazione» all’interno del gruppo tecnico, organismo chiamato a supportare la squadra di presidenza di Confindustria nell’elaborazione delle strategie dedicate alla crescita del Sud. Secondo quanto previsto dallo statuto dell’associazione degli industriali, i gruppi tecnici rappresentano uno strumento di supporto specialistico, mettendo a disposizione competenze e professionalità per l’attuazione delle politiche associative.

Per Guarascio, da anni impegnato nel settore dell’ambiente e dell’economia circolare, si tratta di un incarico di particolare rilievo, che riconosce il percorso imprenditoriale sviluppato in Calabria e l’esperienza maturata sui temi della sostenibilità. La nomina rappresenta anche un segnale importante per il territorio calabrese, chiamato a svolgere un ruolo sempre più centrale nelle politiche di sviluppo del Mezzogiorno, soprattutto nei comparti della transizione ecologica e dell’economia circolare.