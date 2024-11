Tra gli interventi licenziati dal governo sono stati stanziati complessivamente 900 milioni. Previsti anche 50 milioni per l’emergenza maltempo

Si è concluso da poco il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Il Cdm, tra i provvedimenti all'ordine del giorno aveva le norme per il Giubileo, Terre dei Fuochi e le risoluzioni bancarie.

Tra gli interventi licenziati dal governo sono stati stanziati complessivamente 900 milioni: 150 milioni per l'area Expo; 200 per il Giubileo; 50 per bonificare Bagnoli e 150 per la "terra dei fuochi". 100 milioni per i campi di calcio e basket nelle periferie. 10 per Reggio Calabria e 50 per la Sardegna. 100 per il servizio civile; 50 per l'emergenza maltempo; 25 per le case popolari. 25 per il tax credit; 10 per l'export.

Come annunciato al termine della riunione del Consiglio dei ministri, il Governo ha approvato un Ddl con norme in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura.