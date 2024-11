Per il consigliere regionale Carlo Guccione non sono stati mantenuti gli impegni presi con i dipendenti che ‘hanno maturato venti mensilità arretrate’

Il consigliere del PD, Carlo Guccione, ha depositato la richiesta di inserire all’ordine del giorno della seduta odierna di consiglio regionale la discussione sulla crisi dell’Ara (associazione regionale allevatori) anche alla luce dell’incontro che il presidente della Regione Oliverio ha avuto lo scorso 27 novembre con i sindacati.

‘Non sono stati mantenuti gli impegni presi’ - “Ancora oggi – si legge nella richiesta di Guccione -, alla vigilia delle feste natalizie, gli impegni presi in quella riunione con i dipendenti che hanno maturato venti mensilità arretrate oltre a sette mesi di rimborsi non pagati non sono stati mantenuti. I lavoratori dell’Ara si trovano in una situazione che, da una parte, rischia di avere forti ripercussioni sulla qualità dei servizi e, dall’altra, di gettare nella disperazione le famiglie dei quarantasette dipendenti oltre ai cinquanta tecnici convenzionati che aspettano gli stipendi addirittura dal 2011”.

Guccione ha chiesto “che si faccia piena luce sul mancato impegno a risolvere una questione che avevo già avuto modo di sollevare lo scorso otto agosto e che, da allora, si è ulteriormente aggravata coinvolgendo lavoratori che anche se non percepiscono uno stipendio da oltre venti mesi, continuano ad assicurare un servizio importante ed essenziale per la salute dei cittadini.