Chiesta l’attivazione di un tavolo istituzionale regionale al fine di trovare una soluzione per i lavoratori dei Consorzi di bonifica da tempo alle prese con i ritardi nella erogazione delle mensilità arretrate. La problematica è stata ripresa dal neo consigliere regionale Pasqualina Straface (FI), la quale sottolinea la gravità della vertenza in atto: «Si tratta di operai che da mesi attendono di percepire le relative spettanze, stipendi frutto di un’attività professionale quotidianamente svolta con competenza e, nella maggior parte dei casi, costituente esclusiva fonte di sostentamento per i rispettivi nuclei familiari».

Nella morsa dei senza-stipendio sono finiti centinaia di operai-impiegati dei Consorzi di bonifica. «Si rende pertanto opportuno - riferisce la Straface - che gli attori istituzionali si confrontino e diano finalmente quanto dovuto alle persone interessate dalla problematica in oggetto. È un loro sacrosanto diritto, ed io sono e sarò sempre al loro fianco perché trattasi di una battaglia di civiltà e dignità».