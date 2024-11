Il leitmotiv di tutta l’attività del Consorzio di tutela salumi di Calabria Dop è la valorizzazione del prodotto e del territorio in termini di ricaduta positiva sulle singole aziende. Partendo dalle normative ministeriali in materia di marketing, tutela e cura degli interessi generali, il Consorzio è impegnato a migliorare le condizioni di tutta la filiera produttiva dei salumi, con l’obiettivo di offrire al consumatore la massima garanzia qualitativa e di sicurezza sui salumi Dop. È quanto si legge in una nota recante i risultati raggiunti nel 2022.

Un brand che funziona

Il piano promozionale del Consorzio è incentrato sull’esportazione del brand Salumi di Calabria Dop nei principali mercati di acquisizione, assieme alla comunicazione che riguarda tutto il territorio di produzione. Centrale è la partecipazione e l’organizzazione di eventi a livello locale, nazionale e internazionale. La funzione di valorizzazione e promozione comprende la collaborazione con enti pubblici e privati, organismi ed associazioni, istituti e scuole, per sostenere e realizzare iniziative atte alla diffusione, all’educazione alimentare e al consumo corretto e responsabile dei prodotti tutelati.

Promozione efficace

«Nell’ultimo anno – ha spiegato la presidentessa del Consorzio, Stefania Rota – ho dedicato attenzione maggiore alla comunicazione e diffusione del nostro marchio, attraverso la propaganda diretta al prodotto ma anche ai luoghi, alla cultura del territorio. Puntare sulla comunicazione significa amplificare l’interesse creando desiderio di conoscenza che inevitabilmente si traduce in maggior consumo. Dunque, se i numeri dell’intero comparto crescono è anche merito del lavoro di promozione messo in campo dal Consorzio». Pubblicità su riviste di tiratura nazionale, contest, sponsorizzazione del Cosenza Calcio, e la realizzazione di Confezioni d'autore per la diffusione dei salumi Dop di Calabria, sono solo alcune delle attività realizzate dal Consorzio dall’insediamento della presidentessa Stefania Rota, che hanno contribuito al raggiungimento di un bilancio positivo nel 2022.

Raccontare il territorio

Nell’ultimo anno, infatti, la produzione dei salumi Dop di Calabria si è assestata sui 2838 quintali, contro i 1774 quintali del 2021, facendo registrare un aumento +60%. «Promuovere la qualità delle nostre Dop, la professionalità dei produttori e raccontare il territorio accresce il valore dell’intero settore suinicolo. Abbiamo partecipato con successo – ha poi aggiunto la Rota – al bando per gli indigenti del ministero delle Politiche agricole, producendo cinquecentocinquanta quintali di salsiccia Dop, con l’obiettivo di riportare questa importante referenza sotto la tutela del Consorzio. Dunque, un anno intenso, pieno di attività di divulgazione e tutela che hanno come unico obiettivo i consumatori, i quali, grazie all’attività del Consorzio e al marchio Dop, hanno la sicurezza di portare sulla tavola prodotti dalle caratteristiche uniche per qualità e gusto». Anche per il 2023, sono in programma ulteriori e diversificati progetti di promozione che hanno l’obiettivo di consolidare il ruolo del Consorzio, ma anche il prezioso lavoro dei produttori che ne fanno parte.