Nella zona industriale di contrada Salice, a Corigliano Rossano, è in corso una mobilitazione che coinvolge circa trenta lavoratori della cooperativa 3 Emme. Il presidio è iniziato alle prime luci dell'alba, intorno alle 5.30, e tra i manifestanti è presente anche il lavoratore recentemente licenziato, la cui situazione ha innescato la protesta. Il licenziamento ha suscitato indignazione tra i colleghi.

Il dipendente in questione è stato mandato via, secondo fonti sindacali, dopo essersi iscritto al sindacato, in seguito a un episodio in cui si era assentato per venti minuti dal lavoro per assistere il figlio affetto da celiachia e problemi di broncospasmi. Secondo quanto riportato, l'assenza era stata autorizzata dal responsabile.

Andrea Ferrone, segretario generale della Filcams Pollino-Sibaritide-Tirreno, ha dichiarato che la richiesta principale dei lavoratori è il reintegro immediato del collega licenziato. «Non si tratta solo di questa situazione», ha sottolineato Ferrone, indicando che ci sono anche altre problematiche che i lavoratori vogliono portare all'attenzione della cooperativa e delle autorità competenti.

I lavoratori, un gruppo che oscilla tra le trenta e le trentatré unità, stanno attendendo l'arrivo di altri colleghi per rafforzare la protesta. La mobilitazione è stata organizzata per esprimere solidarietà al collega licenziato e per rivendicare migliori condizioni di lavoro e il rispetto dei diritti sindacali. La situazione è in evoluzione e si attendono sviluppi nelle prossime ore, con l'auspicio di un dialogo costruttivo tra le parti per risolvere il conflitto in corso.

Il presidio continua e i lavoratori rimangono determinati a far sentire la loro voce, sperando in una risoluzione positiva della vicenda.