I presidenti regionali dell'associazione si appellano all'assessore Orsomarso: «Passo obbligato per non perdere risorse»

L'istituzione urgente di una Cabina di regia regionale per il Turismo è stata chiesta all'assessore Fausto Orsomarso dai presidenti regionali dell'Associazione Direttori d'Albergo Francesco Maria Gentile, di Assoturismo Confesercenti Vincenzo Farina, di Federalberghi Fabrizio D'Agostino e di Unindustria Calabria Turismo Demetrio Metallo.

Gli ambiti identitari

«Turismo, Cultura e Ambiente – si afferma in una nota – sono gli ambiti identitari del nostro territorio, fondamentali per lo sviluppo di un turismo sostenibile. Il comparto negli ultimi anni ha fatto registrare in Calabria un trend costantemente positivo in tutte le sue declinazioni, da quella del turismo balneare, a quella dell'outdoor, da quella del business a quella legata alla convegnistica, fino alla componente culturale e religiosa, garantendo risultati molto significativi tanto in termini di presenze stagionali che in quelli di natura più costante soprattutto nei centri urbani e nelle città capoluogo di provincia. Tutto ciò, realizzato nel tempo grazie ad investimenti consistenti e ad un impegno costante volto ad innalzare il livello della qualità dell'offerta, rischia di essere azzerato dagli effetti indotti dal Covid-19».

La sofferenza delle aziende

«È opinione unanimemente condivisa, infatti – continuano –, che saranno proprio le aziende del settore quelle che saranno costrette a soffrire in misura maggiore. L'istituzione di un organismo dedicato costituisce un primo passo obbligato per non disperdere risorse, affiancare in maniera operativa e concreta le imprese del settore, mettere a punto una efficace strategia di breve periodo in grado di fronteggiare l'emergenza e di medio periodo per tracciare le direttrici lungo le quali far ripartire con successo la filiera nella sua interezza».

«Per affrontare in maniera tempestiva le difficili tematiche del comparto – è detto ancora nel comunicato – i presidenti regionali dell'associazione direttori d'albergo Gentile, di AssoturismoConfesercenti Farina, di Federalberghi D'Agostino e di Unindustria Calabria Turismo Metallo hanno presentato all'assessore Orsomarso un primo documento di analisi e proposte operative elaborate in maniera congiunta, utili a superare questa fase difficile e dolorosa».