Il Carroccio calabrese ha presentato una bozza di ordinanza alla presidente Santelli. Inserite le proposte per far ripartire il commercio e l'artigianato

«La Lega Calabria e il Coordinamento degli Enti Locali, per tramite dell’assessore Spirli, dopo essersi confrontata con le associazioni di categoria Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, UnionCamere, Casartigiani, Cna ha presentato una dettagliata una proposta di ordinanza alla presidente della Regione Calabria affinché si proceda a una fase 2 nel minor tempo possibile per il commercio e l’artigianato, oltre che per i lavori di edilizia pubblica».

Questa la nota congiunta della segreteria regionale delle Lega Calabria e del coordinamento regionale degli Enti locali Calabria.