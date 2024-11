Le maggiori criticità, come emerso in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario a Catanzaro: distrazione di contributi comunitari e truffe nel settore agricolo

Continuano ad essere le indebite percezioni di contributi e finanziamenti pubblici a guidare la classifica dei giudizi di responsabilità amministrativa emessi dalla Corte dei Conti. Il dato è emerso nella cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Nella relazione del presidente della sezione giurisdizionale, Rita Loreto, si conferma un trend sempre in crescita.

32 sentenze di condanna

"Si deve registrare in costante crescita la tipologia di indebite percezioni di contributi e finanziamenti statali, regionali e comunitari che si esplicano attraverso variegate condotte illecite e che hanno portato alla trattazione di ben 40 giudizi, di cui 32 definitivi con sentenze di condanna sul presupposto dell'accertato sviamento dei fondi pubblici dall'interesse collettivo che con il loro corretto impiego avrebbe dovuto essere garantito stante la mancata realizzazione del programma di investimento. Nell'ambito di tali tipologie di giudizi la più frequente è quella avente ad oggetto condotte di distrazione di contributi comunitari o regionali a fronte dell'assunzione di lavoratori svantaggiati. Anche frequenti sono state le sentenze di condanna per truffe all'Agea, realizzate nella maggior parte dei casi attraverso la presentazione di domande di contributo non veritiere, nelle quali gli agricoltori beneficiari dichiaravano come appartenenti alla propria azienda terreni sui quali in realtà non avendo alcun titolo reale di disponibilità o godimento e ciò veniva realizzato attraverso la stipulazione di contratti di affitto dei fondi simulati o fittizi. In altri casi vi è stata la percezione di contributi intestati a soggetti deceduti.

L'attività

Complessivamente si registra un trend di complessiva produttività della sezione giurisdizionale per la Calabria. In materia di giudizi di responsabilità, pensionistici e di conto ha raggiunto e superato quello dello scorso anno con 372 sentenze pubblicate. Quanto hai giudizi di responsabilità, la Sezione ha emesso condanne per un totale di undici milioni e mezzo.

Inefficienze

Tra le principali inefficienze degli apparati amministrativi causativi di una costante dispersione di denaro pubblico, il procuratore regionale, Rossella Scerbo, ha indicato la mancata esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di corrispettivi per contratti di fornitura di beni e servizi cui fa seguito la nomina di commissari ad acta con lievitazione di danni per oneri accessori e spese. Si tratta di un fenomeno che appare particolarmente diffuso e grave per gli aspetti quantitativi nell'ambito delle aziende sanitarie provinciali.

Assenteismo

Si sono poi moltiplicate le denunce per illegittime assenze di servizio. Le tipologie di danno che hanno formato oggetto di citazione depositate nel corso dell'anno sono state varie: si va dal pagamento di parcelle superiori al dovuto tra l'altro conferite a due diversi legali tra di loro imparentati alla stipulazione di assicurazioni mediche integrative a spese delle amministrazione, all'assenteismo da parte dei pubblici dipendenti.

Fondi gruppi consiliari

Sono state inoltre depositate le prime due citazioni per il risarcimento dei danni subiti alla Regione per l'indebita utilizzazione dei fondi assegnati ai gruppi consiliari negli annidal 2010 al 2012. Secondo quanto appreso si tratta di Luigi Fedele, ex capogruppo del Pdl, Piero Aiello, Giampaolo Chiappetta e Giovanni Nucera.