Un organico iniziale di 20 persone darà il via al nuovo 'Hub per la Digital Enterprise', un centro di consulenza e di progettazione nei campi della transizione digitale e dell'innovazione informatica a servizio di aziende e istituzioni

Atos, società europea che si occupa di trasformazione digitale, aprirà una propria sede a Cosenza. L'apertura, annunciata nel novembre scorso, è stata ufficializzata oggi da Atos Italia e avverrà ad aprile, con 150 assunzioni previste entro il 2025. «La sede calabrese di Atos, rende noto la società, sarà inaugurata nei nuovi uffici dell'azienda in piazza Bilotti: un organico iniziale di 20 persone darà il via ad un nuovo 'Hub per la Digital Enterprise', un centro di consulenza e di progettazione nei campi della transizione digitale e dell'innovazione informatica a servizio di aziende e istituzioni, al lavoro sulla realizzazione di progetti tecnologici di avanguardia».

Il consolidamento in Calabria di Atos, «presente nella regione da oltre 20 anni con esperienze di successo ed importanti partnership industriali, si avvarrà delle collaborazioni con gli Atenei, in particolare con l'Università della Calabria, con la quale sono al vaglio progetti di ricerca e formazione, di trasferimento tecnologico e di potenziamento delle opportunità lavorative per i giovani».

«Il percorso che abbiamo intrapreso, già a partire dal 2013, nel Sud del Paese ha nell'apertura di questa sede un'ulteriore tappa fondamentale», ha dichiarato Giuseppe Di Franco, Ceo di Atos Italia. «Nel confronto con l'amministrazione regionale, con la città di Cosenza, con gli atenei della regione e con il tessuto imprenditoriale - ha aggiunto - abbiamo visto fin da subito grandi opportunità di sviluppo, sia per Atos che per il territorio che ci ospiterà. Come nel caso di Napoli e di Bari siamo convinti di poter crescere velocemente e con ottimi risultati anche qui in Calabria, con un importante piano di assunzioni e l'obiettivo chiaro di crescere sinergicamente insieme al territorio».

Occhiuto: «I giovani calabresi potranno mettere le proprie competenze al servizio di questa terra»

«Quello che verrà celebrato tra qualche giorno è un traguardo importante per una Calabria che vuole essere sempre più attrattiva, moderna, e che lavora quotidianamente per avere le carte in regola per crescere e diventare punto di riferimento di realtà imprenditoriali d'eccellenza come Atos Italia». Lo afferma il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in merito all'apertura a Cosenza di una sede di Atos.

«Con la nuova sede a Cosenza, e con le conseguenti ricadute sul mercato occupazionale - prosegue - tanti giovani calabresi avranno nei prossimi anni la concreta opportunità di mettere a frutto competenze e professionalità a servizio della propria terra e intraprendere un percorso lavorativo qualificato e molto stimolante. Il mio ringraziamento va, dunque, a questa azienda leader nel campo delle nuove tecnologie, per aver deciso di investire nella nostra Regione e per aver avviato una preziosa collaborazione con l'Unical. La Calabria è pronta per raccogliere le sfide del futuro».