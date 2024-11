Ha suscitato scalpore la notizia, anticipata dal network LaC, della sospensione delle attività al Centro per l'Impiego di Cosenza, causata dalla presenza negli uffici dei topi. L'invasione degli animali indesiderati sarebbe da ricondurre al degrado in cui versa l'area della stazione ferroviaria di Vaglio Lise, in cui i locali sono ubicati. La sanificazione straordinaria operata nella mattinata di oggi 6 giugno, ha consentito di tamponare almeno per adesso, il problema. Per questo domani il lavoro riprenderà regolarmente, al servizio dei cittadini utenti.