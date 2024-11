Dal primo dicembre scorso sono cambiati gli orari di applicazione della Ztl lungo Via Piave e Via Conforti, meglio conosciuta come Via Isonzo. L’amministrazione di Palazzo dei Bruzi ha deciso di dilatare la fascia oraria di limitazione al traffico. Il divieto di transito ai veicoli non autorizzati adesso entra quindi in vigore tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20, mentre su entrambi i lati della carreggiata è stata interdetta la sosta. La novità è segnalata ai varchi, con cartelli e transenne ma, come al solito, sono decine gli automobilisti disattenti a violare il divieto. La novità non piace ai commercianti che lamentano scarsa affluenza e calo degli incassi. Abbiamo raccolto alcune impressioni.