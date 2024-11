L’amministrazione di Palazzo dei Bruzi ha appaltato i lavori per la realizzazione della Piazza Belvedere sul Crati per un importo di circa quattro milioni e duecentomila euro. Si tratta di un’area panoramica da costruire sulla sponda sinistra del fiume in corrispondenza del ponte San Francesco, meglio noto come ponte di Calatrava. A darne notizia è il sindaco Mario Occhiuto con un post sui social. «La superficie della piazza panoramica – scrive tra l’altro il primo cittadino – avrà una superficie di 1.200 metri quadrati e sarà rivestita in pietra serena. L’opera sarà completata entro la fine dell’anno. Andiamo avanti verso la costruzione di una città bellissima».