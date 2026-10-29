Il protocollo di intesa sottoscritto dalla Camera di Commercio di Cosenza con l'Ordine degli Ingegneri è orientato a rafforzare la collaborazione istituzionale in una chiave di arricchimento delle competenze professionali e di sostegno alle imprese. La firma del documento è stata siglata a margine di una seduta congiunta dei rispettivi consigli direttivi ospitata nella Sala Petraia del Palazzo dell'Economia, introdotta dal segretario generale dell’ente camerale Erminia Giorno.

Cooperazione concreta

L’accordo delinea una cooperazione concreta, mirata a supportare il tessuto produttivo locale attraverso una serie di azioni ben precise. Al centro dell’accordo ci sono la transizione digitale ed ambientale, l’innovazione e la sicurezza delle infrastrutture. Questa partnership rappresenta uno snodo fondamentale per tradurre il dialogo istituzionale in opportunità concrete per il territorio della provincia di Cosenza. «Nel mondo delle imprese gli ingegneri sono ovunque – ha commentato il presidente della Camera di Commercio Klaus Algieri - Sono ovunque nell'informatica, nella sicurezza, nella parte civile, nella parte industriale. Quando gli attori del territorio dialogano attraverso uno scambio culturale, di informazioni, di formazione, la conseguenza più immediata è la crescita di tutto il comprensorio».

Supporto alle imprese

All’orizzonte c’è già una idea ben precisa dei passi da compiere: «Avremo un tavolo tecnico permanente suddiviso per settori. Nel corso della discussione che ha preceduto la firma, è stata messa in evidenza anche l’importanza del ruolo degli ingegneri nella redazione dei piani spiaggia e nel supporto alle strutture balneari, particolarmente importante per le aziende costiere joniche e tirreniche. «Imprese ed ingegneri sono comunque corpi intermedi che si devono occupare necessariamente dello sviluppo del territorio – ha ribadito il presidente dell’ordine degli ingegneri di Cosenza Pierluigi Catanzaro – Questo accordo è immediatamente operativo. Metteremo a disposizione le nostre competenze anche come supporto professionale nell’ambito di bandi rivolti ad enti pubblici ed imprese».