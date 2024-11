Nuova procedura di gara per le luminarie. Questa volta qualcuno ha risposto

Nella questione delle luminarie di Cosenza, si intravede per Palazzo dei Bruzi, un bagliore di speranza. Dopo la prima procedura negoziata, andata deserta, nonostante l’invito esteso a sedici ditte specializzate, il settore infrastrutture e mobilità, diretto dall’ingegner Francesco Converso, ha rimodulato il bando a tempo di record ed ha indetto una nuova gara contattando aziende di ogni dove, finché a quanto pare, qualcuno ha risposto. Si tratta, secondo quanto si è appreso, di una ditta con sede in Irpinia. Dunque, il Natale cosentino non trascorrerà al buio anche se, visti i tempi ristrettissimi, è facile immaginare che le luminarie non saranno quelle artistiche annunciate dal sindaco Occhiuto.

Rimane invece ancora un mistero, o quasi, il motivo per il quale la prima procedura negoziata sia andata deserta. Negli ultimi giorni si è molto chiacchierato, ipotizzando addirittura che, in virtù dei guai giudiziari della Med Labor, azienda che negli anni precedenti aveva fatto incetta di appalti, oggi esclusa dal criterio della rotazione, le altre imprese fossero girate al largo per non invadere il territorio altrui. Tuttavia, anche se gli uffici preposti non hanno reso pubblico l’elenco delle aziende contattate, non è stato difficile rintracciarne una, tra quelle prevalentemente operanti nel sud Italia, che il 9 novembre scorso aveva ricevuto l’invito a presentare un’offerta. Si tratta di un’impresa con sede nel Salento.

La mail l’hanno vista, ma hanno rinunciato: il personale ed il materiale disponibile – ci dicono al telefono – è già dislocato in altri centri, per questo da metà ottobre sono stati costretti a rifiutare ogni ulteriore richiesta. Compresa quella proveniente da Cosenza. Nessun timore di ritorsioni dunque, forse più semplicemente, l’amministrazione si è mossa tardivamente, e paga questa inerzia rischiando di rimanere al buio. Una eventualità a quanto pare scongiurata dopo aver febbrilmente contattato buona parte delle maggiori imprese di noleggio di luminarie presenti sul territorio nazionale.