E' in costruzione, a Cosenza, il ponte strallato progettato da Santiago Calatrava. I lavori di fabbricazione della struttura in acciaio, annunciano dallo studio dell'architetto, sono già stati completati in officina all'80%. Il ponte, che sarà situato nella zona sud-est della città e collegherà le zone di Contrada Gergeri e Via Reggio Calabria, avrà una lunghezza totale di 140 metri, oltrepassando il fiume Crati con la sua campata principale di 110 metri e un'altezza massima di 82 metri.