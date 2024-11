Un anno dopo la sperimentazione della Ztl nel centro storico di Cosenza, l'amministrazione comunale ha messo in atto una delle soluzioni concordate in commissione trasporti con i commercianti di Corso Telesio per limitare il flusso dei veicoli lungo la principale arteria del borgo antico: quella di modificare la viabilità su Via Paradiso.

Senso unico verso la piazza

Si tratta del breve tracciato di collegamento tra Piazza XV Marzo, dove affacciano il Teatro Rendano ed il Palazzo della Provincia, e la fontana dei Tredici Canali. E' stato istituito il senso unico verso la piazza. In tal modo gli automobilisti provenienti da Corso Telesio hanno un unico sbocco disponibile, quello di Via Pezzullo in direzione del rione dello Spirito Santo. Questo semplice provvedimento, di fatto, limita il passaggio esclusivamente a chi ha interesse a raggiungere una qualsiasi meta su Corso Telesio, che sia il Duomo, un bar o un’abitazione privata, mentre gli automobilisti diretti nei vicini quartieri di Portapiana e Guarassano oppure verso Donnici, sono comunque costretti a seguire un percorso alternativo.

Corsia preferenziale e divieto di sosta

Contestualmente, sempre su Via Paradiso, è stata istituita una corsia preferenziale per gli autobus, i mezzi di soccorso ed i mezzi pesanti, mentre è stata interdetta la sosta su entrambi i lati della carreggiata.