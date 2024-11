I contributi erogati hanno coperto fino al 60% delle spese sostenute dalle imprenditrici per investimenti e innovazioni apportate alle loro attività produttive

La Camera di Commercio conclude con successo il bando per lo sviluppo e il sostegno delle imprese femminili della provincia di Cosenza erogando circa 80.000 euro di contributi alle 23 aziende risultate ammesse. Le imprese che beneficeranno delle somme, il cui pagamento avviene a meno di un mese dalla chiusura del termine di presentazione delle domande, operano nei settori più vari (commercio, sartoria, turismo, pubblicità, agricoltura, solo per citarne alcuni) e sono per il 60% di natura individuale. I contributi erogati, del valore medio di 3.400 euro ma che in alcuni casi arrivano anche a 5.000 euro, hanno coperto fino al 60% delle spese sostenute dalle imprenditrici per investimenti e innovazioni apportate alle loro attività produttive.

Il presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio, Maria Cocciolo, si dice particolarmente soddisfatta del risultato. «Il bando appena concluso – afferma il Presidente Cocciolo – nasce su impulso del Comitato istituito lo scorso anno con l'obiettivo di promuovere e sostenere le imprese femminili, contribuire a sviluppare e potenziare le capacità competitive delle imprenditrici e rafforzare il ruolo delle donne nell’ecosistema economico ed imprenditoriale locale. Rientrano nelle stesse finalità, la diffusione del “Rapporto sull’imprenditoria femminile della provincia di Cosenza” a fine 2016, e la redazione del primo “Bilancio di Genere” recentemente pubblicato dall’ente camerale, a dimostrazione dell’attenzione che la Camera di Commercio rivolge alle politiche di genere non solo verso l’esterno ma anche con riferimento alla sua organizzazione interna.»

Accanto al bando appena concluso, altre iniziative sono ancora in corso, come il “Bando a sostegno della realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro”, in scadenza al 30 aprile 2017, per la concessione di contributi alle imprese a copertura delle spese di tutoraggio nella realizzazione di progetti e iniziative di raccordo con le scuole, il “Bando per la concessione di contributi agli ITF, IFTS e scuole secondarie di 2 grado per progetti di alternanza scuola-lavoro” rivolto alle scuole per il finanziamento di stage agli studenti e acquisto di attrezzature, con scadenza fissata al 02 maggio 2017, e la seconda edizione del “Premio Imprese Storiche della Provincia di Cosenza”, diretto ad attestare il valore di tutte quelle imprenditrici ed imprenditori che continuano nel tempo a contribuire allo sviluppo economico del territorio, per il quale è possibile candidarsi fino al 31 maggio 2017.