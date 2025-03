Questa mattina alla Camera di commercio di Cosenza, l’Ente bilaterale Ebat-Fimi, rappresentato dal Presidente Antonio De Gregorio, ha consegnato venti defibrillatori automatici alle organizzazioni sindacali e datoriali. Questi dispositivi saranno successivamente donati alle aziende del territorio in regola con la contribuzione dei versamenti, rafforzando l’impegno per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

All’evento erano presenti i componenti del Comitato Ebat-Fimi di Cosenza: Antonio Pisani (Fai Cisl Cosenza), Giovambattista Nicoletti (Flai Cgil Cosenza), Luca Pignataro (Cia Cosenza), Giuseppe Meringolo (Coldiretti Calabria), il oresidente dell'Ente Bilaterale Antonio De Gregorio (Uila Uil Cosenza) e la vicepresidente Paola Granata (Confagricoltura Cosenza).

I componenti del Comitato hanno firmato l'accordo di comodato e ritirato i defibrillatori, che prossimamente saranno consegnati alle aziende in regola con la contribuzione all'ente e che rispettano i contratti di lavoro. L'iniziativa sarà accompagnata da attività di divulgazione per sensibilizzare ulteriormente il settore sull'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro.

«Si tratta di una significativa iniziativa a sostegno della sicurezza sui luoghi di lavoro, che premia le aziende che rispettano i contratti e investono nella tutela dei propri lavoratori – ha dichiarato Antonio De Gregorio, presidente dell’Ente Bilaterale Ebat-Fimi –. “#Fai#Più#Sicurezza non è solo uno slogan, ma un impegno concreto per garantire ambienti di lavoro più sicuri ed efficienti».

«L’importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro – è scritto in una nota diffusa dall’Ente bilaterale – è un tema cruciale per le migliaia di operatori del settore agricolo in una provincia come quella di Cosenza, caratterizzata da un’alta densità di produzioni agricole e di eccellenza. L’Ebat-Fimi, già impegnato nella liquidazione delle prestazioni di integrazione alla malattia e agli infortuni sul lavoro, intende con questa iniziativa sensibilizzare ulteriormente le aziende affinché si mettano in regola con le misure di sicurezza previste e con la contribuzione all’Ente bilaterale. Un maggiore numero di aziende in regola si traduce in un incremento delle prestazioni destinate sia ai lavoratori che alle stesse imprese, favorendo un sistema più equo e tutelato. L’Ebat-Fimi rinnova il proprio impegno nella promozione della sicurezza e nella tutela dei lavoratori, invitando tutte le aziende del settore a partecipare attivamente a queste iniziative per costruire insieme un futuro più sicuro e sostenibile».