Al centro dell’incontro, in programma nella sala convegni del Coni Point, la sicurezza sul lavoro

Si svolgerà in Piazza Matteotti a Cosenza, nella sala convegni del Coni Point (ex stazione ferroviaria), un importante convegno sul tema: “Sicurezza sul lavoro e malattie professionali”. Il mondo del lavoro si fa sempre più difficile, la sicurezza sul lavoro deve essere sempre una priorità per tutti, ma non sempre è così. In un viaggio a 360 gradi nel mondo del lavoro e nei presidi di sicurezza, si arriva ai Vigili del Fuoco. Questi lavoratori, per definizione, sono quelli impossibili da proteggere e tutelare, con la stessa efficienza ormai raggiunta per qualunque altro lavoratore. Oggi la sicurezza sul lavoro è regolamentata, come non mai prima, ed i rischi per i lavoratori possono, e devono, essere concretamente abbattuti, rispettando tutte le regole della sicurezza. Ma non è così per tutti i lavori.

Purtroppo è di queste ore la notizia di una squadra di Pompieri rimasta coinvolta, in Sicilia, nello scoppio di una bombola di gas che si trovava dentro un camper in fiamme, questa è l'ennesima notizia che nessuno vorrebbe sentire. Nei mesi scorsi, durante la furia degli incendi estivi, anche un vigile del fuoco di Cosenza è rimasto ustionato. Purtroppo è quotidiano il grande rischio che corrono tutti i Pompieri e per quanto si possa abbatterlo con i dispositivi di protezione non si riuscirà mai ad eliminarlo a sufficienza. E' uno strano paradosso, ci sono lavoratori che è possibile proteggere ed altri che non potranno mai essere protetti a sufficienza, proprio questi ultimi, possono contribuire ad aumentare l'attenzione alla sicurezza dei primi.

!banner!

Purtroppo non esiste un vaccino contro gli infortuni e le malattie sul lavoro ma bisogna fare il massimo per prevenire e ridurre i rischi con una vera e propria “cultura della sicurezza” e, forse, proprio i “Pompieri” possono essere il promemoria costante per ricordare alle persone che tutti i lavori devono essere, prima di tutto, sicuri. “Pompieri: più sicuri loro, più sicuri tutti”.