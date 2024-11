Presentato il bando della Regione per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica e produttiva da parte delle imprese regionali esistenti, a valere sul Por Calabria 2014/2020, Asse I - Promozione della ricerca e dell'innovazione.

COSENZA - E' stato presentato a Cosenza, nella sede territoriale di Unindustria Calabria, il bando della Regione per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica e produttiva da parte delle imprese regionali esistenti, a valere sul Por Calabria 2014/2020, Asse I - Promozione della ricerca e dell'innovazione. "Oggi presentiamo il primo di una serie di bandi - ha precisato Paolo Pratico', dirigente generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria della Regione - che aiuteranno le nostre aziende a rinnovarsi tecnologicamente. Con questo bando, mettiamo a disposizione delle imprese circa 4 milioni, una cifra importante, ma soprattutto un'occasione da non perdere". "Gli aiuti saranno concessi - riporta un comunicato dell'associazione degli industriali - esclusivamente per attivita' rientranti nell'ambito delle aree di innovazione individuate nella S3 (Smart Specialization Strategies) Calabria: agroalimentare, cultura creativa e filiera del turismo, edilizia sostenibile, logistica, Ict e Terziario Innovativo, ambiente e rischi naturali, scienza della vita. I lavori del seminario sono stati introdotti dal direttore Rosario Branda, commentando le finalita' dell'avviso pubblico e ponendo riflessioni sulla Brexit. Al tavolo dei relatori anche il presidente di Unindustria Calabria Natale Mazzuca, il presidente dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza Andrea Manna e il project manager di Fincalabra/CalabriaInnova Antonio Mazzei, il quale ha illustrato il bando e le nuove modalita' di presentazione delle domande, tramite piattaforma telematica". "Dopo la fase della programmazione, - ha detto Mazzuca - oggi si apre la fase della concretezza, fondamentale per i nostri imprenditori. Le condizioni della nostra regione richiedono sostegno e tempi celeri. Da sempre come Unindustria abbiamo chiesto procedure informatiche che rispettino i criteri di accessibilita', trasparenza e brevita' dei tempi. Dunque, non possiamo che ritenerci soddisfatti perche' questo bando va proprio in questa direzione". Dopo Cosenza, il bando verra' presentato in tutte le sedi territoriali di Unindustria Calabria: il 29 giugno nella sede di Catanzaro, il 6 luglio a Reggio, il 7 luglio a Crotone e l'8 luglio a Vibo Valentia.