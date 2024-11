Presenti il vicesindaco Jole Santelli e l’assessore ai trasporti Michelangelo Spataro. Molte famiglie si sono spostate a piedi

Regge l’urto del primo giorno di scuola l’idea del sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, di chiudere al traffico un tratto di via Misasi antistante gli istituti “Pizzuti” e “Zumbini”. L’isola pedonale e la modifica sostanziale di molti sensi di marcia non ha causato ripercussioni traumatiche sul flusso delle auto in città. Per la verità, raramente via Misasi è apparsa in passato così sgombra, in particolare in coincidenza con l’orario d’entrata degli studenti. Moltissime le famiglie che hanno scelto di recarsi a scuola a piedi mentre le persone provenienti dei centri dell’hinterland hanno optato per percorsi alternativi.

Notata la presenza, oltre che di numerosi vigili, anche del vicesindaco Jole Santelli e dell’assessore ai trasporti Michelangelo Spataro. Esame, dunque, superato almeno per oggi. La sfida adesso è quella di mantenere questo risultato positivo in maniera duratura.