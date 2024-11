I consiglieri comunali di Cosenza Francesco Cito, Pasquale Sconosciuto, Francesco Spadafora, Marco Ambrogio e Giovanni Cipparrone, aderenti alla Piattaforma, assieme all’assessore Francesco De Cicco, su sollecitazione di alcuni genitori degli alunni frequentanti le scuole primarie della città, hanno visitato, a sorpresa, i locali delle mense scolastiche e il centro cottura della società Siarc, appalatrice del servizio, al fine di verificare il rispetto delle basilari norme igieniche dei luoghi di preparazione e la qualità del cibo somministrato ai ragazzi.

Tutto in regola in cucina e a scuola

Gli esponenti della Piattaforma hanno constatato una perfetta pulizia dei refettori scolastici, e l’accuratezza e l’igiene con le quali gli operatori maneggiavano il cibo. Analogamente, presso il Centro Cottura Siarc hanno potuto verificare le modalità di preparazione delle pietanze e la qualità dei prodotti utilizzati. «Abbiamo riscontrato con piacere - affermano in una nota i sei amministratori locali - come ci sia un’attenzione altissima verso ogni aspetto igienico-sanitario. Ci ha sorpreso in positivo - aggiungono - anche la dedizione nella preparazione dei cibi, compresi quelli destinati agli alunni che seguono alimentazioni particolari e personalizzate. L’allarmismo che si è scatenato su chat e social nei giorni scorsi, può considerarsi destituito di ogni fondamento. La Piattaforma resta comunque attenta su questa tematica - concludono - e non esclude altre visite a sorpresa nei refettori scolastici, comprendendo la preoccupazione dei genitori verso i propri figli, soprattutto quando si tratta della qualità dell’alimentazione e salute dei più piccoli».