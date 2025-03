Sono cinque gli sportelli informativi attivati nell’ambito del Progetto CosImpresa, promosso in qualità di capofila dal Comune di Cosenza insieme alle amministrazioni di Spezzano Sila, Altilia e Piane Crati, per accompagnare giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni in un percorso finalizzato all’autoimprenditorialità attraverso la formazione e l’assistenza offerta dagli enti partner Nemesi Aces e Cooperativa Sociale Don Bosco. L’iniziativa è finanziata da Anci per un importo di 150 mila euro.

Alto tasso di popolazione under 35

«Il comprensorio scelto – ha affermato Veronica Buffone, assessore al Welfare di Palazzo dei Bruzi – ha un alto tasso di popolazione giovanile. È su di loro che abbiamo voluto investire. Attraverso gli sportelli informativi si potrà accedere anche a workshop e seminari oltre che a veri e propri corsi di formazione su principi giuridici, contabili, fiscali e quindi di impresa. In più vi sono degli sportelli itineranti pensati per raggiungere le periferie». Una parte estremamente importante del progetto è orientata alla valorizzazione di nuove idee imprenditoriali.

Nuove idee di impresa

Coloro che accedono agli sportelli potranno proporre la propria, e saranno affiancati nella redazione di un business plan tenendo conto delle competenze e delle attitudini dei proponenti: «Speriamo così di poter promuovere delle vere e proprie start up – ha concluso l’assessore Buffone – Un modo per incoraggiare gli investimenti e trattenere i giovani nei nostri territori». Questi gli orari di apertura degli sportelli informativi:

Cosenza, Via 24 Maggio n. 28/D presso Nemesi-Aces dal lunedì al venerdì ore 10-13 (escluso festivi);

Cosenza, Corso Luigi Fera n. 166 presso Cooperativa Sociale Don Bosco nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì ore 15-18 (escluso festivi);

Spezzano Sila, Via Fausto Gullo n. 2 presso uffici comunali tutti i venerdì ore 10-13 (escluso festivi);

Altilia, Via Convento n. 2 presso uffici comunali tutti i martedì ore 10-13 (escluso festivi);

Piane Crati, Piazzale stazione presso uffici comunali tutti i mercoledì ore 10-13 (escluso festivi)