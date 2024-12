Settantatré milioni di euro suddivisi nel triennio che a partire dal 2025 vedrà la realizzazione di importanti interventi in tutti i quartieri della città. È quanto scaturisce dal Piano triennale delle opere pubbliche approvato dalla Giunta comunale su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Rossella Parise. Un piano che ha una particolare attenzione per le periferie, prevede la realizzazione di importanti opere per migliorare la viabilità e la sicurezza, la riqualificazione urbana dei quartieri.

Dai tre milioni di euro stanziati per la riqualificazione di via delle Conchiglie (zona nord) ai tre milioni di euro previsti per il completamento della nuova via di collegamento del quartiere Farina con il centro cittadino dove sono già in corso i lavori per la realizzazione del primo tratto. Nel piano triennale ci sono numerosi interventi di protezione civile: dalla regimentazione delle acque meteoriche in località S. Giorgio alla messa in sicurezza del reticolo idrografico in località Trafinello.

Lavori di regimentazione delle acque in via Matteotti, nel quartiere Marinella, di messa in sicurezza della viabilità ad Apriglianello e Papanice. Prevista anche la messa in sicurezza di numerose arterie cittadine dal quartiere Tufolo - Farina a Margherita. Per il 2025 sono previste attività per 25 milioni di euro che comprendono anche interventi relativi al Pnrr e ad Agenda urbana.

«Un piano delle opere pubbliche - dichiara l'assessore Parise - che rappresenta un lavoro di squadra realizzato con gli altri colleghi di Giunta e con gli uffici che ringrazio, in particolare, per l'impegno profuso. Abbiamo cercato, analizzando tutte le situazioni, di proporre interventi che vanno della direzione del miglioramento della viabilità, della sicurezza e soprattutto guardando alle periferie per le quali abbiamo previsto ingenti somme soprattutto nell'ottica di 'avvicinarle' al centro e dare a quei quartieri la giusta vivibilità».