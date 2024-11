Il tavolo di questa mattina ha avuto esito positivo: sospesa la riduzione della portata di acqua in città

Rientra per ora l'emergenza idrica su Crotone: la riunione convocata questa mattina dal sindaco Ugo Pugliese insieme a Sorical - rappresentata dal commissario liquidatore Baldassare Quartararo e dal portavoce Adriano Mollo – ha portato i suoi frutti. Infatti sarà sospesa la riduzione fino da oggi effettuata da Sorical, e ripristinata la normale portata idrica. Congesi, nel frattempo, redigerà nel breve un piano di rientro che sarà proposto a Comune e Sorical. Intanto, però, non sono mancati i disagi a cittadini e commercianti in queste ore, soprattutto in esercizi che necessitano di acqua, come per esempio bar e parrucchieri.