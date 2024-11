In tre anni saranno pagati quasi 10 milioni di euro di fornitura idrica a Sorical

Adeguamento delle tariffe e individuazione dei soggetti morosi: su questi due punti principali si basa il piano di rientro di Congesi, il consorzio crotonese che gestisce il sistema idrico, presentato questa mattina dal presidente Claudio Liotti, dal vicepresidente Lucia Bossi, dal sindaco Ugo Pugliese, e dall'assessore comunale ai Lavori Pubblici Tommaso Sinopoli.

Con questo piano si pagherà la fornitura idrica a Sorical da quest'anno e fino ai primi tre mesi del 2020, per un cifra totale di 9,7 milioni di euro. Per i debiti che si riferiscono al biennio 2016/2017 – momento in cui nasceva e iniziava a muovere i primi passi Congesi, società che ha preso il posto della fallita Soakro – saranno coperti solo 630mila euro. Per quanto riguarda la morosità, il comune pitagorico è passato in poco più di un anno dal 48% al 62% di utenti che pagano regolarmente la bolletta. Sull'abusivismo, è stato fatto notare che ci sono ancora 1300 utenze non regolari, ma il consorzio – insieme alle autorità preposte – sta procedendo giorno dopo giorno ad interventi risolutivi. Il piano di rientro è stato comunicato alla Sorical; per quanto concerne eventuali interruzioni o diminuzioni della portata, Liotti è stato molto chiaro: si procederà per vie legali.