I lavoratori si occuperanno di manutenzione ordinaria di edifici e strutture pubbliche, di viabilità, cura delle spiagge e delle aree verdi

Si apre una nuova fase per cinquanta lavoratori ex percettori di mobilità in deroga di Crotone, che sono stati inseriti in percorsi di tirocinio, nell'ambito di settori di pubblica utilità. Le aree di interesse individuate riguardano la manutenzione ordinaria di edifici e strutture di proprietà pubblica, della viabilità, delle spiagge e degli arenili, di aree verdi ed attrezzate, servizi socio assistenziali, servizi turistico culturali, servizi di pulizia e di guardiania e di supporto amministrativo. Il periodo di lavoro sarà a tempo determinato per sei mesi con un compenso mensile di 800 euro. L'avvio del percorso si è tenuto questa mattina nella Sala Consiliare dove le unità lavorative sono state accolte dall'assessore alle Politiche Sociali Alessia Romano,dal Presidente del Consiglio Comunale Serafino Mauro, e dai tutor che li seguiranno.

L'amministrazione guidata da Ugo Pugliese ha partecipato alla manifestazione di interesse per percorsi di politiche attive, nelle modalità di tirocini, a favore di soggetti inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga, e ha richiesto alla Regione Calabria di essere ammessa alla realizzazione di iniziative progettuali previste dall'avviso pubblico del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Sociali. Successivamente sono stati selezionati, attraverso un bando pubblico, cinquanta unità lavorative. «Il lavoro – ha dichiarato l'assessore Romano - non è solo opportunità, ma è soprattutto dignità. In un epoca dove si tenta di applicare braccialetti ai lavoratori, è opportuno che lo sguardo resti fisso sulla dignità del singolo. La persone hanno bisogno di dignità nel lavoro non di braccialetti».