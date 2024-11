Il volo per il capoluogo toscano avrà una frequenza trisettimanale - mercoledì, venerdì e domenica – con partenza dal Pitagora alle ore 10:35

Detto fatto: la Ryanair ha attivato nelle ultime ore anche l'acquisto dei biglietti per la tratta Crotone-Pisa in partenza dal primo giugno fino a fine agosto. Il volo per il capoluogo toscano avrà una frequenza trisettimanale - mercoledì, venerdì e domenica – con partenza dal Pitagora alle ore 10:35, arrivo previsto alle ore 12:10. Da Pisa, invece, si parte alle ore 8:35 e si arriva a Crotone alle ore 10:10. A quanto visto sul sito della compagnia irlandese, i costi dei biglietti partono da 22 euro. Si conclude, dunque, quanto annunciato da Ryanair con le due tratte per Pisa e Bergamo: entrambe saranno attive dall'uno di giugno per tutta l'estate la prima, la seconda fino al 27 ottobre. Questo divide un po' l'utenza soprattutto sulle piazze social, dove c'è chi sostiene questo progetto della compagnia aerea come l'inizio di un nuovo percorso da intraprendere su Crotone, c'è chi invece sostiene che sia un “contentino”, e c'è anche chi richiede altre rotte come Roma. Citando Giulio Cesare, "De gustibus non disputandum est".